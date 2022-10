Jabalíes RC ganó un duelo clave y lidera el Regional

Jabalíes Rugby Club de El Bolsón derrotó el domingo como local a Roca Rugby Club por 33 a 12, sumó su tercer triunfo en igual cantidad de partidos y lidera con puntaje ideal las posiciones del Torneo Regional Patagónico de Rugby Eje Cordillera. En la próxima fecha visita a Bandurrias de San Martín de los Andes.

Jabalíes tuvo el domingo un duelo con un rival directo por el título del Torneo Regional Patagónico de Rugby Eje Cordillera como lo es Roca Rugby Club. El conjunto bolsonese pudo marcar diferencias en el juego y se llevó el partido por un claro 33 a 12 cosechando su tercer triunfo en el certamen (los anteriores ante Patagonia en Neuquén y Pehuenes de Bariloche). De esta manera lideran en soledad y en la próxima fecha visitan a Bandurrias.

RESULTADOS 3RA FECHA

Jabalíes RC 33 Roca RC 12

Dina Huapi RC 66 Dinos (Plaza Huincul) 24

Pehuenes 45 Catriel RC 5

Bandurrias 18 Patagonia (Neuquén) 21

POSICIONES

1° Jabalíes RC 15pts

2° Dina Huapi RC 13pts

3° Roca RC 10pts

4° Pehuenes 10pts

5° Dinos 4pts

6° Patagonia 4pts

7° Bandurrias 2pts

8° Catriel RC 0pto

PROXIMA FECHA

Bandurrias vs Jabalíes RC

Pehuenes vs Dina Huapi RC

Catriel RC vs Dinos

Patagonia vs Roca RC