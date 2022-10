El «Cristalero» goleó y sumó su primera victoria

Deportivo Cristal de El Bolsón goleó el domingo como local a Chicago por 4 a 1 en un duelo perteneciente a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y, de esta manera, cosechó su primera victoria en el certamen. Además, Torino empató en casa sin goles ante Dina Huapi. (Foto: Maga Magaa)

Un domingo a puro fútbol federado en El Bolsón con dos partidos de la Liga de Fútbol de Bariloche. La victoria comarcal la consiguió Deportivo Cristal por 4 a 1 ante Chicago de Bariloche gracias a los tantos de Mariano Rivera (2), Horacio Fernández y Fernando Barrios. Mientras que Torino no pudo vulnerar la defensa de Dina Huapi y empato sin goles. Estos fueron todos los resultados y estadísticas:

RESULTADOS

Deportivo Cristal 4 Chicago 1

Torino 0 Dina Huapi 0

Puerto Moreno 0 Cruz del Sur 2

Luna Park 0 Estudiantes Unidos 1

Pincharratas 0 Arco Iris 2

Alas Argentinas 2 Lacar 0

TABLA DE POSICIONES

1° Cruz del Sur 9pts

2° Estudiantes Unidos 9pts

3° Torino 5pts

4° Dina Huapi 5pts

5° Chicago 4pts

6° Arco Iris 4pts

7° Deportivo Cristal 3pts

8° Alas Argentinas 3pts

9° Puerto Moreno 3pts

10° Luna Park 3pts

11° Pincharratas 1pto

12° Lacar 1pto

PROXIMA FECHA

Lacar vs Deportivo Cristal

Arco Iris vs Torino

Cruz del Sur vs Estudiantes Unidos

Dina Huapi vs Alas Argentinas

Pincharratas vs Luna Park

Chicago vs Puerto Moreno