Los líderes se mantienen firmes en la punta

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo el fin de semana la tercera fecha de la «Copa 10° Aniversario» en las tres divisionales y la «Copa Adela Colque» de fútbol femenino. En la División A lideran Usina FC y Martín Güemes; en la B mandan Talleres, La Banda, Plan B y Quilmes; en la C ganaron los tres punteros; mientras que entre las chicas, Arrayanes y Deportivo Chopp golearon. Estos fueron los resultados y posiciones:

RESULTADOS

División A:

Atlético Santa Fe 1 Quemquemtreu 1

Los Andes 0 Juventud Unida 0

Usina FC 2 Deportivo Cali 0

La Aldea 3 La Barra 0

Independiente 1 Juventud B 1

Arrayanes 1 Martín Güemes 1

Unión Ñorquincó 3 Deportivo El Sauzal 0

Pura Química 3 Costanera 0

División B:

La Banda 1 Talleres 1

Pagano FC 2 Deportivo Black 1

Plan B 3 El Nacional 1

Unión Ñorquincó Jrs 2 El Rejunte 1

Palosanto 2 Paso a Paso 1

Pura Murra 1 Paraje Entre Ríos 1

Quilmes 2 Los Duendes 0

Los Nogales B 1 Costa del Azul 0

Atlanta 1 El Mirador 1

Patagonia 2 El Manso 1

División C:

El Fortín 3 Talleres Jrs 0

Más Birra FC 1 Deportivo Piltri 0

Mallín 1 San José 0

Rinconada 2 El Taladro 1

Campus FC 0 Racing C 0

Los Nogales Jrs 4 Juventud C 0

Real Maderazo 6 Deportivo Gloria 2

Copa Femenina:

Los Nogales 3 Deportivo Luján 1

Arrayanes 5 Rinconada 0

Las Nietas 1 Juventud Unida 0

Deportivo Chopp 6 Talleres 0

POSICIONES

División A – Zona 1:

1° Usina FC 6pts

2° Atlético Santa Fe 4pts

3° Quemquemtreu 4pts

4° Juventud B 4pts

5° Los Andes 4pts

6° Independiente 4pts

7° Juventud Unida 1pto

8° Los Nogales 0pto

9° Deportivo Cali 0pto

División A – Zona 2:

1° Martín Güemes 7pts

2° Unión Ñorquincó 6pts

3° Pura Química 6pts

4° Arrayanes 4pts

5° Costanera 3pts

6° La Aldea 3pts

7° La Barra 0pts

8° Deportivo El Sauzal 0pts

División B – Zona 1:

1° Talleres 7pts

2° La Banda 7pts

3° Plan B 7pts

4° Paraje Entre Ríos 4pts

5° Unión Ñorquincó Jrs 4pts

6° Pura Murra 3pts

7° Pagano FC 3pts

8° Deportivo Epuyén 2pts

9° El Nacional 1pto

10° El Rejunte 1pto

11° Deportivo Black 0pto

División B – Zona 2:

1° Quilmes 7pts

2° Patagonia 6pts

3° El Manso 4pts

4° El Mirador 4pts

5° Palosanto 4pts

6° Costa del Azul 3pts

7° Atlanta FC 3pts

8° Los Nogales B 3pts

9° Paso a Paso 3pts

10° Los Duendes 1pto

División C – Zona 1:

1° Mallín FC 7pts

2° Racing C 5pts

3° Rinconada 5pts

4° El Taladro 4pts

5° El Fortín 4pts

6° San José 2pts

7° Talleres Jrs 1pto

División C – Zona 2:

1° Más Birra FC 7pts

2° Real Maderazo 7pts

3° Los Nogales Jrs 5pts

4° Campus FC 4pts

5° Deportivo Gloria 4pts

6° Juventud C 0pto

7° Deportivo Piltri 0pto

Copa Femenina:

1° Las Nietas 9pts

2° Los Nogales 9pts

3° Arrayanes 6pts

4° Rinconada 3pts

5° Juventud Unida 3pts

6° Deportivo Chopp 3pts

7° Talleres 0pto

8° Deportivo Luján 0pto