Jabalíes también te gana a domicilio

Jabalíes continúa a paso firme en el renovado Torneo Regional Patagónico de Rugby Eje Cordillera. En esta oportunidad derrotó a Bandurrias en San Martín de Los Andes por un claro 34 a 7 y, de esta manera, continúa liderando las posiciones del campeonato. El próximo fin de semana visitará a Dinos de Plaza Huincul.

RESULTADOS 4TA FECHA

Bandurrias 7 Jabalíes RC 34

Pehuenes 32 Dina Huapi RC 7

Patagonia 15 Roca RC 27

Dinos 33 Catriel RC 34

POSICIONES

1° Jabalíes RC 19pts

2° Pehuenes 15pts

3° Roca RC 14pts

4° Dina Huapi RC 13pts

5° Dinos 5pts

6° Patagonia 4pts

7° Catriel RC 4pts

8° Bandurrias 0pts

PRÓXIMA FECHA

Roca RC vs Pehuenes

Catriel RC Bandurrias

Dinos vs Jabalíes RC

Patagonia vs Dina Huapi RC