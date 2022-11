Valentín Lengyel: «Desde chico soñaba con esto»

El basquetbolista bolsonese Valentín Lengyel tuvo su gran debut en el primer equipo de Deportivo Viedma en el marco de un torneo Super 4 preparatorio para la Liga Argentina. «Estoy muy contento y orgulloso de haber llegado al lugar donde estoy porque es muy difícil conseguirlo», manifestó. A lo que agregó: «En el momento fue todo felicidad y luego me enfoqué en seguir buscando los objetivos».

El bolsonese tuvo la posibilidad de llegar al club viedmense de la mano de Sebastián Falcón, entrenador de la selección rionegrina de las categorías U15 y U17 y es asistente técnico en Deportivo Viedma. «El año pasado integré el equipo que participó en los Juegos de la Araucanía y el Argentino. Justamente el Argentino se jugó en Viedma, el presidente de Deportivo Viedma me vio y le gustó como anduve. Este 2022 me vine a estudiar a Viedma, me ofrecieron ser parte del equipo juvenil y acepté sin dudarlo», contó Valentín.

En cuanto al debut en el primer equipo, el comarcal manifestó: «Fue todo muy repentino. Cuando llegué al club en marzo no tenía pensando llegar a entrenar con el equipo de Liga Argentina y enseguida ya lo estaba haciendo». Es por esto que no le fue nada sencillo adaptarse: «Me costó unos meses acoplarme a su ritmo, pero hoy ya me siento más cómodo. No deja de ser difícil todo porque estoy entrenando con jugadores con mucha experiencia».

Lengyel integró el plantel principal que participó del torneo Super 4 y en los dos primeros juegos no le tocó ingresar. «Ya el estar viviendo los partidos desde adentro fue muy importante. Sentir que estás dentro», enfatizó el base bolsonese. Ya en el tercer encuentro le tocó sumar sus primeros minutos en primera. «Lo soñaba desde chico», se enorgulleció. A esto añadió: «Siento que pude aprovechar mi momento. No estuve nervioso, no me perdí a la hora de defender y hasta sumé algún que otro punto».

En referencia a lo que resta del año, el base comarcal contó: «Ahora estamos de lleno con la Liga Argentina. Seguramente se jugará hasta mediados de diciembre y luego se para por las fiestas. Seguramente en enero retornaremos con todo para terminar de la mejor manera la fase regular de la liga y quedar bien parados de cara a los play off».

Por su parte, Lengyel también se refirió a las diferencias que encuentra con el básquet de la Comarca Andina: «Es cien por ciento la competencia que hay. Apenas llegué a Viedma ya estaba jugando y en El Bolsón es complicado que ocurra algo así. Se juega a cada mes y así es complicado que un jugador se pueda desarrollar. A esto sumale la cantidad de entrenamientos a la semana, acá tenemos gimnasio y doble turno».

La nota completa la podés escuchar ahora haciendo clic AQUI

