Goleadas y penales en Afuca

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo un fin de semana con partidos y resultados para todos los gustos en cada una de las divisiones y ramas. En la A, Los Andes dio la gran nota goleando a Atlético Santa Fe; en la B, Talleres se afianza en la punta de la Zona 1 y Quilmes se trepó a lo más alto de la 2; en la C se disputaron los octavos de final con definiciones desde los doce pasos; mientras que en la Copa Femenina, Arrayanes metió la goleada de la tarde. Estos fueron los resultados y posiciones:

RESULTADOS

División A:

Los Andes 10 Atlético Santa Fe 1

Independiente 4 Los Nogales 3

Arrayanes 5 Unión Ñorquincó 0

Pura Química 5 Martín Güemes 4

Juventud B 1 Usina FC 1

División B:

Talleres 2 El Rejunte 1

Costa del Azul 1 El Mirador 1

La Banda 1 Paraje Entre Ríos 1

Unión Ñorquincó Jrs 1 Plan B 1

El Manso 2 Los Duendes 0

Epuyén 3 Deportivo Black 0

Pura Murra 3 El Nacional 1

Quilmes 2 Patagonia 0

8vos de Final – División C:

Los Nogales Jrs 6 El Fortín 2

Mallín 1 Deportivo Gloria 0

San José 2 (4) Real Maderazo 2 (3)

Racing 3 Juventud 0

El Taladro 3 Deportivo Piltri 2

Mas Birra FC 9 Talleres Jrs 0

Rinconada 3 (4) Campus FC 3 (2)

Copa Femenina:

Deportivo Chopp 4 Los Nogales 0

Arrayanes 11 Deportivo Luján 0

Las Nietas 3 Talleres 0

Rinconada 3 Juventud Unida 2

CRUCES 4TOS DE FINAL – DIVISION C

Racing vs Real Maderazo

Más Birra FC vs San José

El Taladro vs Mallín

Los Nogales Jrs vs Rinconada

POSICIONES

División A – Zona 1:

1° Juventud B 14pts

2° Quemquemtreu 13pts

3° Independiente 13pts

4° Los Andes 13pts

5° Usina FC 11pts

6° Atlético Santa Fe 5pts

7° Los Nogales 5pts

8° Juventud Unida 1pto

9° Deportivo Cali 0pto

División A – Zona 2:

1° Arrayanes 16pts

2° Unión Ñorquincó 14pts

3° La Aldea 14pts

4° Martín Güemes 13pts

5° Pura Química 13pts

6° Costanera 7pts

7° La Barra 0pts

8° Deportivo El Sauzal 0pts

División B – Zona 1:

1° Talleres 20pts

2° Unión Ñorquincó Jrs 17pts

3° Plan B 12pts

4° Deportivo Epuyén 11pts

5° Pagano FC 9pts

6° La Banda 9pts

7° Pura Murra 9pts

8° Paraje Entre Ríos 8pts

9° Deportivo Black 6pts

10° El Nacional 5pts

11° El Rejunte 3pts

División B – Zona 2:

1° Quilmes 15pts

2° Atlanta FC 13pts

3° Patagonia 13pts

4° Palosanto 12pts

5° El Manso 12pts

6° Paso a Paso 8pts

7° Costa del Azul 8pts

8° Los Nogales B 7pts

9° El Mirador 7pts

10° Los Duendes 4pts

Copa Femenina:

1° Arrayanes 19pts

2° Las Nietas 19pts

3° Deportivo Chopp 14pts

4° Los Nogales 11pts

5° Juventud Unida 10pts

6° Rinconada 10pts

7° Deportivo Luján 6pts

8° Talleres 0pto

