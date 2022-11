Tres clubes mandan en el Torneo Clausura

La Asociación Fútbol Comarca Andina (Afca) tuvo el fin de semana la disputa de la décima fecha del Torneo Clausura en las categorías desde Quinta División hasta las Primera Masculina y Femenina. En Primera Masculina se destaca la gran goleada de Deportivo Mandiyú; en Primera Femenina, Frontera y El Refugio se mantienen en la cima a puro gol; en Reserva, Frontera se subió a la punta; mientras que en Quinta División, El Refugio no para de ganar. Estos fueron todos los resultados y estadísticas:

RESULTADOS

Primera Masculina:

Deportivo Mandiyú 8 El Refugio 0

Frontera 1 Estudiantes 0

Pampa de Mallín 3 Unión del Sur 1

Primera Femenina:

Deportivo Mandiyú 1 El Refugio 6

Frontera 8 Estudiantes 0

Pampa de Mallín 1 Unión del Sur 1

Reserva:

Deportivo Mandiyú 3 El Refugio 0

Frontera 2 Estudiantes 0

Pampa de Mallín 3 Unión del Sur 0

Quinta División:

Deportivo Mandiyú 2 El Refugio 3

Frontera 1 Atlético 2

Pampa de Mallín 3 Unión del Sur 6

PROXIMA FECHA

El Refugio vs Frontera

Unión del Sur vs Deportivo Mandiyú

Estudiantes vs Racing

Libre: Pampa de Mallín

POSICIONES

Primera Masculina:

1° Deportivo Mandiyú 21pts

2° Frontera 21pts

3° Unión del Sur 15pts

4° Pampa de Mallín 13pts

5° Estudiantes 12pts

6° El Refugio 2pts

7° Racing 1pto

Primera Femenina:

1° Frontera 22pts

2° El Refugio 22pts

3° Unión del Sur 11pts

4° Pampa de Mallín 9pts

5° Deportivo Mandiyú 7pts

6° Racing 6pts

7° Estudiantes 6pts

Reserva:

1° Frontera 22pts

2° Racing 21pts

3° Estudiantes 19pts

4° Pampa de Mallín 12pts

5° Unión del Sur 9pts

6° Deportivo Mandiyú 6pts

7° El Refugio 0pto

Quinta División:

1° El Refugio 25pts

2° Atlético 21pts

3° Frontera 16pts

4° Deportivo Mandiyú 11pto

5° Unión del Sur 10pts

6° Pampa Mallín 4pts

7° Racing 0pto

Tabla Juego Limpio:

1° Racing 108pts

2° Pampa de Mallín 140pts

3° Deportivo Mandiyú 148pts

4° El Refugio 150pts

5° Frontera 154pts

6° Unión del Sur 184pts

7° Estudiantes 190pts

8° Atlético 246pts

Tabla Sumatoria por Club:

1° Frontera 81pts

2° El Refugio 49pts

3° Unión del Sur 45pts

4° Deportivo Mandiyú 45pts

5° Pampa de Mallín 38pts

6° Estudiantes 37pts

7° Racing 28pts

8° Atlético 21pts

GOLEADORES

Primera Masculina: Gonzalo López (Estudiantes) 11 goles.

Primera Femenina: Laura Bahamonde (Frontera) 13 goles.

Reserva: Ramiro González (Racing) 9 goles.

Quinta División: Gerardo López y Bautista Morales (El Refugio) 13 goles.

