La División B tiene sus ocho clasificados

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo el fin de semana el cierre de la División B y la 11ra fecha de la Copa Femenina. Se jugaron siete partidos entre ambos certámenes: en la División B quedaron establecidos los cruces de cuartos de final; mientras que en la Copa Femenina, Arrayanes manda a dos puntos de Las Nietas. Este jueves se jugarán los cuartos de final de la B y la 12da fecha de las chicas. Estos fueron los resultados y posiciones:

RESULTADOS

División B – Última Fecha:

La Banda 1 Pura Murra 1

Pagano FC 1 Paraje Entre Ríos 1

Ñorquincó Jrs 1 Deportivo Black 0

Copa Femenina – Fecha 11:

Deportivo Chopp 3 Deportivo Luján 0

Arrayanes 2 Los Nogales 0

Juventud Unida 6 Talleres 0

Las Nietas 2 Rinconada 0

POSICIONES COPA FEMENINA

1° Arrayanes 25pts

2° Las Nietas 23pts

3° Deportivo Chopp 21pts

4° Los Nogales 21pts

5° Rinconada 13pts

6° Juventud Unida 10pts

7° Deportivo Luján 10pts

8° Talleres 0pto

CRUCES 4TOS DE FINAL DIVISION B

Talleres vs El Manso

Plan B vs Palosanto

Ñorquincó Jrs vs Atlanta

Epuyén vs Quilmes

