La Liga Municipal define sus campeones

La Liga Municipal de fútbol femenino organizada por Deportes El Bolsón tendrá el sábado el cierre del Torneo Clausura en las Divisiones A y B. Se jugará desde las 10 en tres canchas en el Estadio Municipal de El Bolsón. También se desarrollarán amistosos Sub12 y Sub16. Estos fueron los resultados y posiciones:

RESULTADOS

División A:

Los Nogales 0 Modo Fútbol 0

Impacto Femenino 3 Paso a Paso 1

Arrayanes 2 FC Bolsón 0

División B:

Deportivo Venus 0 Racing 0

El Rejunte 9 Unión del Sur 0

Deportivo Luján 5 Deportivo Granadas 1

ULTIMA FECHA – SABADO ESTADIO MUNICIPAL EL BOLSON

Cancha 1:

10hs Fanáticas XND vs FC Bolsón (División A)

11hs Los Nogales vs Paso a Paso (División A)

12hs Modo Fútbol vs Deportivo Piltri (División A)

13hs Arrayanes vs Fanáticas XND (División A)

14hs FC Bolsón vs Impacto Femenino (División A)

Cancha 2:

10hs Unión del Sur vs Deportivo Estrella (Sub16)

11hs Deportivo Luján vs Unión del Sur (División B)

12hs Racing vs Deportivo Granadas (División B)

13hs El Rejunte vs Deportrivo Venus (División B)

14hs Alianza vs Las Nietas (División A)

Cancha 3:

10hs La Reserva vs Las Nietas (Sub16)

11hs FC Bolsón vs Las Nietas (Sub12)

12hs La Reserva vs FC Bolsón (Sub16)

13hs Unión Verde vs La Reserva (Sub12)

14hs Los Nogales vs Unión Azul (Sub12)

POSICIONES

División A:

1° Arrayanes 18pts

2° Las Nietas 16pts

3° Impacto Femenino 16pts

4° Alianza Ñorquincó 13pts

5° Fanáticas XND 13pts

6° Los Nogales 11pts

7° Modo Fútbol 9pts

8° Paso a Paso 7pts

9° FC Bolsón 5pts

10° Deportivo Piltri 0pto

División B:

1° El Rejunte 21pts

2° Racing 18pts

3° Deportivo Luján 16pts

4° Deportivo Venus 13pts

5° Deportivo Granada 7pts

6° Unión del Sur 1pto

GOLEADORAS

División A: Amanda Gonzalez (Los Nogales) 6 goles.

División B: Priscila Cayunao (El Rejunte) 15 goles.

VALLA MENOS VENCIDA

División A: Arrayanes (2 goles)

División B: Racing y El Rejunte (5 goles)

