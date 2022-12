Santiago Guasco es el deportista del año para El Bolsón

El joven basquetbolista Santiago Guasco coronó su impresionante 2022 como el deportista del año de El Bolsón, dentro de la gala de la Fiesta del Deporte organizada por la Secretaría de Deportes de la ciudad y llevada a cabo en el Polideportivo. El bolsonese es el primer comarcal en jugar en una selección Argentina.

El año se cierra y con ello volvió la Fiesta del Deporte a El Bolsón tras el parate por pandemia. En este oportunidad el deportista del año fue Santiago Guasco, actual integrante de la selección Argentina Sub15 y con propuestas muy importantes hasta de clubes del exterior.

Su relación con el básquet arrancó hace poco tiempo. «Comencé a jugar en la pandemia en la Escuela Municipal de El Bolsón. Recuerdo que no podíamos usar el Polideportivo por el Covid y entrenábamos atrás menos de una hora», contó en Fanáticos XND. A lo que agregó: «Cuando noté que iba mejorando le empecé a agarrar el gustito a este deporte».

Rápidamente empezó a destacarse a tal punto que clubes de la zona pusieron sus ojos en él. «Jugué el Provincial Sub17 con 14 años para un equipo de Bariloche y de ahí me eligieron para integrar la selección de Rio Negro terminando terceros en los Juegos Epade», manifestó Guasco.

En esta gran vorágine llegó el llamado del cuerpo técnico de la selección Argentina Sub15. «Estaba en mi casa y mi papá me dice que había quedado entre los 17 para la preselección. No caí hasta que viajé a Buenos Aires», confesó el bolsonese. A esto agregó: «Fue medio raro porque era nuevo y sentía que no iba a poder rendir por el poco entrenamiento que tenía en El Bolsón, pero allá te preparan de gran manera para rendir al máximo siempre disfrutando del deporte».

Su buen nivel y aptitudes lo llevaron a disputar el Sudamericano de la categoría siendo subcampeón. «El nivel es muy superior, pero pude rendir muy bien. Me tocó jugar una buena cantidad de minutos a pesar de una lesión que tuve en la rodilla pudiendo meter tapones, dobles y hasta un triple», detalló Guasco.

De esta manera, el comarcal se convirtió en el primer basquetbolista del país que llega a una selección Argentina proveniente de una escuela municipal y el primer jugador de Rio Negro en alcanzar este objetivo. Santiago ya tiene propuestas de importantes equipos de la Liga Nacional y hasta de España. Por lo pronto en enero estará en el Cenard con la puesta a punto. «Mi sueño es poder llegar a ser profesional y seguir jugando para la selección Argentina. Para eso tengo que seguir trabajando en mi físico y técnica», concluyó.

Anuncio publicitario