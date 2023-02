El 2022 fue otro año soñado para el «Cóndor Andino»

(Por Francisco Butler)- En las ciudades y regiones no tan grandes como El Bolsón y la Comarca Andina del Paralelo °42 suele suceder que no siempre se le da la debida dimensión a determinados eventos, procesos y personas. Algo de eso sucede con los deportistas grandes: por tenerlos tan cerca y no representar una disciplina popular en más de una ocasión, pasan desapercibidos.

En este medio, además de un seguimiento de nuestros deportistas, queremos dar la justa medida de nuestros exponentes de alto rendimiento. En esta ocasión nos vamos a desplegar las alas por los picos nevados de la Comarca Andina y el mundo con Maxi López, el «Cóndor Andino», el mayor exponente en ultra maratones de montaña.

Maximiliano López es uno de los atletas de alto rendimiento que nos representa a nivel nacional, sudamericano e internacional con marcas de renombre, como haber participado de tres ediciones en el imponente Mont Blanc de la ciudad de Chamonix, en los Alpes franceses. Uno de los eventos de ultra trail más icónicos del mundo como las UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) lo tuvo presente también en 2022.

El año pasado su recorrido y logros fueron notables, vamos a repasarlos:

-Merrell Adventure (Chohuenco Chile): 1ro en los 200K.

-Ushuaia Trail Race: 1ro en los 60K.

-Huemules Challenger (Esquel): 1ro en los 54K.

-XK Traverse Lago Escondido (El Bolsón): 2do en los 300K.

-Trail de Bomberos (Dina Huapi): 2do en los 30K.

-XK ( 200km Aventura): 3ro en los 200K de Aventura.

-Patagonia Run (San Martín de los Andes): 7mo en los 160K.

-Val D’Aram (Valle de Aram Pirineos, España): 15to en los 105K.

-Lavaredo Ultra Trail (Dolomitas, Italia): 28vo en los 120K.

-UTMB (Chamonix, Francia): Corrió 95K de los 145K.

Como lo tenemos tan cerca, puede pasar que sus historias en redes de sus largos entrenamientos y sus logros deportivos nos parezcan algo común y corriente. Pues es bueno que tengamos presente que no se ve todos los días. No todas las ciudades tienen un deportista más de una década vigente en el máximo nivel.

