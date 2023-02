Torino goleó y lidera la A

Torino de El Bolsón goleó el domingo como local 5 a 1 a Dina Huapi por la segunda fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y se mantiene en lo más alto con puntaje ideal junto a Estudiantes Unidos y Puerto Moreno. Por su parte, Deportivo Cristal cayó en su visita a Cruz del Sur. (Foto: Julieta Distasio)

Otra gran victoria de Torino en este arranque del Torneo Apertura de Lifuba. En esta oportunidad goleó en el Estadio Municipal de El Bolsón a Dina Huapi por 5 a 1. Un primer tiempo donde en 20 minutos ya ganaba 2 a 0 con los tantos de Mateo Grela y Mateo Siccardi, descontó Enzo Montenegro y pocos minutos después la visita se quedó con uno menos y Juan Meli estampó el tercero de tiro libre. En el complemento el «Toro» volvió a pegar con Adrián Vilpán y Pal Lucero para el 5 a 1 final.

Por su parte, Deportivo Cristal tuvo un buen arranque en su visita a Cruz del Sur de Bariloche con el gol de Gino Vázquez. Pero los «Cruzados» lograron dar vuelta el resultado con los tantos de Luciano Orzo y Tomás Pinilla (2). De esta manera, el «Cristalero» aún no logró sumar en el campeonato. Estos fueron todos los resultados, posiciones y lo que se viene:

RESULTADOS – 2° FECHA

Torino 5 Dina Huapi 1

Cruz del Sur 3 Deportivo Cristal 1

Estudiantes Unidos 2 Chicago 0

Puerto Moreno 1 Lacar 0

Luna Park 1 Alas Argentinas 4

Arco Iris 2 Martín Güemes 3

POSICIONES

1° Torino 6pts

2° Estudiantes Unidos 6pts

3° Puerto Moreno 6pts

4° Arco Iris 3pts

5° Cruz del Sur 3pts

6° Alas Argentinas 3pts

7° Martín Güemes 3pts

8° Dina Huapi 1pto

9° Luna Park 1pto

10° Deportivo Cristal 0pto

11° Lacar 0pto

12° Chicago 0pto

PRÓXIMA FECHA

Estudiantes Unidos vs Arco Iris

Alas Argentinas vs Torino

Martín Güemes vs Luna Park

Dina Huapi vs Puerto Moreno

Deportivo Cristal vs Chicago

Lácar vs Cruz del Sur

