Domingo de finales en la Fiesta del Lúpulo

MH frente a Unión del Sur en la categoría Senior y Estudiantes de Mallín Ahogado ante Trapito en Veteranos estarán definiendo el domingo en el Estadio Municipal de El Bolsón el Cuadrangular de fútbol de la Fiesta del Lúpulo organizada por Deportes El Bolsón y Afuveco. También se disputarán los duelos por el tercer puesto. Estos fueron todos los resultados de las semifinales disputadas en la cancha del Emeta y la programación del domingo:

RESULTADOS SEMIFINALES

Veteranos:

Trapito 3 Los Nogales 2

Estudiantes 0 (3) Unión del Sur 0 (2)

Senior:

Unión del Sur 1 (5) Trapito 1 (4)

MH 0 (5) Estudiantes 0 (4)

PROGRAMACION DOMINGO

11hs Trapito vs Estudiantes (3er Puesto Senior)

13hs Unión del Sur vs Los Nogales (3er Puesto Veteranos)

15hs MH vs Unión del Sur (Final Senior)

17hs Estudiantes vs Trapito (Final Senior)

Anuncio publicitario