El coraje profesional de atreverse

(Por Francisco Butler)- Marcela Figueroa es quizás la atleta mujer que menos tenemos presente a pesar de ser una de las que más lejos llegó teniendo por delante mucha carrera por recorrer. Forjada al calor de una familia futbolera, inició su camino a los 5 años, jugó en Torino en la liga AFCA y en Cristal en las ligas femeninas de la Comarca Andina, en Esquel y Bariloche. Pasó por los seleccionados argentinos Sub17 y Sub20 convirtiéndose en la primera futbolista profesional comarcal.

Marcela Figueroa es una atleta más que día a día nos recuerda que es posible acariciar y alcanzar un sueño. Eso sí, para lograrlo hay que esforzarse y vencer los miedos que a veces, nos pueden paralizar. De jugar por horas con sus hermanos, en Torino tuvo que dar el paso y animarse a jugar fútbol mixto en una liga que fue pionera en el país en la materia. Entrenada por Enrique Cárdenas, su talento natural se empezó a pulir, en la pegada, en las decisiones tácticas y sobretodo en jugar con y contra jugadores varones.

A los 11 años comenzó su recorrido por las ligas femeninas de la Comarca Andina. Primero en el equipo femenino de Cristal, después en Lala Gym de Esquel hasta los 14 años, edad a la que tuvo su primera prueba selectiva para un combinado nacional en Bariloche. De ahí en adelante su camino tendría la estrella de la Selección Argentina, primero en el Torneo Sudamericano de Caracas, luego la misma cita continental en San Juan y los Juegos ODESUR en Bolivia. Mientras tanto, clubes del área metropolitana bonaerense interesados en contar con sus servicios la contactaban.

Pero no todo es fácil cómo esta crónica pareciera narrar: además de los entrenamientos, los viajes, la recaudación de fondos y la competencia dentro de la selección por un lugar estaba el desarraigo. No es fácil para una joven siendo menor de edad ir a un club a más de 2 mil kilómetros de distancia de su hogar. A las varias tentativas de los clubes, Figueroa dijo que no en más de una oportunidad.

No fue sino hasta los 18 años que tomó el coraje necesario (una vez más). Fue a una prueba en el Club Atlético Lanús que duró dos semanas y el final fue feliz e histórico: firmó su primer contrato profesional, el primero de Lanús para una futbolista mujer y se convirtió en la primera bolsenesa en llegar a ser profesional. Jugó casi 4 años allí y hace pocos días se convirtió en refuerzo del SAT. Debutó como titular frente a Gimnasia y Esgrima de la Plata, partido que terminó 0-0.

Marcela Figueroa, tan cerca y tan grande que a veces, si nos distraemos, la perdemos de vista.

