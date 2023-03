El «Cristalero» sumó su primer punto en el Apertura

Deportivo Cristal de El Bolsón empató ayer sin goles como local ante Chicago en lo que fue un partido perteneciente a la tercera fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y, de esta manera, sumó su primera unidad en el certamen. Por su parte, Torino dejó el invicto en tierras barilochenses.

Durante el fin de semana se jugó una nueva fecha de Lifuba y los dos representantes bolsoneses tuvieron acción. Ayer Deportivo Cristal recibió a Chicago y no pudo salir de la igualdad sin tantos cosechando así su primera unidad en el campeonato. Mientras que el sábado, Torino perdió el invicto en Bariloche tras caer frente a Alas Argentinas: lo ganaba con el tanto de Juan Meli, pero los locales lo dieron vuelta con los goles de Tomás Hercigonja y el ex «Toro» Juan Jordi. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS – 3° FECHA

Deportivo Cristal 0 Chicago 0

Alas Argentinas 2 Torino 1

Dina Huapi 1 Puerto Moreno 2

Martín Guemes 1 Luna Park 4

Lacar 0 Cruz del Sur 2

Estudiantes Unidos 2 Arco Iris 0

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 9pts

2° Puerto Moreno 9pts

3° Torino 6pts

4° Cruz del Sur 6pts

5° Alas Argentinas 6pts

6° Luna Park 4pts

7° Martín Güemes 3pts

8° Arco Iris 3pts

9° Dina Huapi 1pto

10° Deportivo Cristal 1pto

11° Chicago 1pto

12° Lacar 0pto

PRÓXIMA FECHA

Torino vs Martín Güemes

Estudiantes Unidos vs Deportivo Cristal

Arco Iris vs Luna Park

Puerto Moreno vs Alas Argentinas

Cruz del Sur vs Dina Huapi

Chicago vs Lácar

