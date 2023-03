Torinó goleó y es escolta

Torino de El Bolsón goleó como local el domingo a Martín Güemes por 3 a 0 en lo que fue un partido perteneciente a la cuarta fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). Por su parte, Deportivo Cristal cayó en su visita frente a Estudiantes Unidos. (Foto: Julieta Distasio)

Pasó una nueva fecha de la Liga de Fútbol de Bariloche y los dos equipos bolsoneses tuvieron un andar muy distinto. Por un lado, Torino goleó 3 a 0 a Martín Güemes en el Estadio Municipal de El Bolsón gracias a los tantos de Pal Lucero, Agustín Flores y Juan Miranda, y es escolta del líder. Justamente el puntero goleó en el «Bruno Tarrini» al «Cristalero» por 6 a 1. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS – 4° FECHA

Torino 3 Martín Güemes 0

Estudiantes Unidos 6 Deportivo Cristal 1

Alas Argentinas 2 Puerto Moreno 0

Cruz del Sur 1 Dina Huapi 1

Arco Iris 0 Luna Park 0

Chicago 3 Lacar 2

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 12pts

2° Torino 9pts

3° Puerto Moreno 9pts

4° Alas Argentinas 9pts

5° Cruz del Sur 7pts

6° Luna Park 7pts

7° Chicago 4pts

8° Arco Iris 4pts

9° Martín Güemes 3pts

10° Deportivo Cristal 1pto

11° Dina Huapi 1pto

12° Lacar 0pto

PRÓXIMA FECHA

Luna Park vs Torino

Deportivo Cristal vs Arco Iris

Lácar vs Estudiantes Unidos

Alas Argentinas vs Cruz del Sur

Dina Huapi vs Chicago

Martín Güemes vs Puerto Moreno

