Los bolsoneses ganaron por la 5ta del Apertura

Deportivo Cristal y Torino cosecharon dos muy buenas victorias el fin de semana en lo que fue la quinta fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). El «Cristalero» superó por la mínima a Arco iris, mientras que el «Toro» derrotó de visitante a Luna Park. (Foto: Dario Ortega)

Y llegó la primera victoria para Deportivo Cristal en el certamen. Los dirigidos por Jony Pérez pegaron en el primer tiempo con el tanto de Augusto Bruni y derrotaron como local a Arco iris de Bariloche. De esta manera, los del barrio Esperanza le escapan a la zona baja del certamen.

Por su parte, Torino continúa afianzando su gran momento en el campeonato. En esta oportunidad derrotó en la cancha de Alas Argentinas «Teófilo Knell» de Bariloche a Luna Park por 3 a 1 gracias a los goles de Juan Meli, Enzo Soto y Facundo Salazar. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS – 4° FECHA

Luna Park 1 Torino 3

Deportivo Cristal 1 Arco Iris 0

Estudiantes Unidos 3 Lacar 1

Dina Huapi 3 Chicago 1

Martin Güemes 1 Puerto Moreno 1

Alas Argentinas 2 Cruz del Sur 1

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 15pts

2° Torino 12pts

3° Alas Argentinas 12pts (*)

4° Puerto Moreno 10pts

5° Cruz del Sur 7pts

6° Luna Park 7pts

7° Deportivo Cristal 4pts

8° Arco Iris 4pts

9° Martín Güemes 4pts (*)

10° Chicago 4pts

11° Dina Huapi 4pts

12° Lacar 0pto

(*)Tienen un partido pendiente de resolución por parte del tribunal de disciplina

PRÓXIMA FECHA

Puerto Moreno vs Luna Park

Estudiantes Unidos vs Dina Huapi

Arco Iris vs Torino

Cruz del Sur vs Martín Güemes

Deportivo Cristal vs Lácar

Chicago vs Alas Argentinas

