Jabalíes no pudo ante Bigornia

Jabalíes de El Bolsón tuvo el sábado un duro cruce en casa ante Bigornia por la segunda fecha del Torneo Regional 2023 y terminó cayendo por 38 a 15. Los comarcales dieron todo y se mantuvieron en partido, pero los chubutenses se hicieron fuertes en el tramo final marcando diferencias.

No fue el resultado esperado para Jabalíes, a pesar de haberse brindado por completo en el campo de juego. Bigornia aprovechó el viento a favor en el primer tiempo y un try más un penal sobre el cierre de la etapa inicial para irse al descanso arriba 18 a 12. El complemento tuvo de arranque un penal de Jabalíes para meterse en partido, pero un try penal para la visita hizo que Bigornia se plante en el cancha y termine con un 38 a 15 a su favor.

RESULTADOS – FECHA 2

Jabalíes RC 15 Bigornia 38

Deportivo Portugués 52 Madryn FC 8

Roca RC 35 Águilas 3

POSICIONES

1° Deportivo Portugués 9pts

2° Bigornia 7pts

3° Roca RC 7pts

4° Jabalíes RC 5pts

5° Águilas RC 1pto

6° Madryn RC 0pto

