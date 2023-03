Deportivo Cristal sumó su segundo triunfo al hilo

Deportivo Cristal de El Bolsón superó ayer en su cancha a Lacar de San Martin de los Andes por 4 a 0 en un duelo perteneciente a la sexta fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y, de esta manera, volvió a sumar de a tres. Por su parte, Torino tuvo un choque duro en el reducto de Arco Iris cayendo por 3 a 2. (Foto: Dario Ortega)

En la previa Deportivo Cristal tenía dos duelos muy importantes en su casa para salir del fondo y le sacó provecho a la situación cosechando seis puntos de seis. En esta oportunidad goleó con claridad al colista Lacar por 4 a 0 con los tantos de Braian Aguilera, Augusto Bruni, Matías Mariezcurrena y Alexis Coria.

Así como el «Cristalero» disputó sus últimos dos encuentros del certamen como local, Torino viajó nuevamente a Bariloche. En esta oportunidad retornó con las manos vacías tras caer ante Arco Iris en su duro reducto en Virgen Misionera por 3 a 2. Los goles del conjunto bolsonese los marcaron Mateo Siccardi y Juan Meli. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS – 6° FECHA

Deportivo Cristal 4 Lácar 0

Arco Iris 3 Torino 2

Puerto Moreno 1 Luna Park 1

Estudiantes Unidos 3 Dina Huapi 0

Cruz del Sur 7 Martín Güemes 1

Chicago 0 Alas Argentinas 4

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 18pts

2° Alas Argentinas 15pts (*)

3° Torino 12pts

4° Puerto Moreno 11pts

5° Cruz del Sur 10pts

6° Luna Park 8pts

7° Deportivo Cristal 7pts

8° Arco Iris 7pts

9° Martín Güemes 4pts (*)

10° Chicago 4pts

11° Dina Huapi 4pts

12° Lacar 0pto

(*)Tienen un partido pendiente de resolución por parte del tribunal de disciplina

PRÓXIMA FECHA

Torino vs Puerto Moreno

Dina Huapi vs Deportivo Cristal

Alas Argentinas vs Estudiantes Unidos

Luna Park vs Cruz del Sur

Martín Güemes vs Chicago

Lacar vs Arco Iris

Anuncio publicitario