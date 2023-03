Enzo Huenelaf, el joven prodigio de El Bolsón

El ajedrez tiene grandes jugadores en la Comarca Andina, pero hay un joven de tan sólo 14 años que se destaca a nivel nacional y es Enzo Huenelaf. A su corta edad ha conseguido importantes logros comarcales y regionales enfrentando a ajedrecistas de todas las edades, con buena participación a nivel nacional.

«Mi primer contacto con el ajedrez fue cuando encontré un peón. Ahí mi papa me compró un tablero y desde entonces lo juego», destacó Huenelaf en el programa radial La Orsai Deportiva. A los 6 años se sumó a las clases de Mario Mastroianni en el Club El Refugio y no paró de crecer. No te pierdas esta gran charla con Enzo haciendo clic AQUI.

Anuncio publicitario