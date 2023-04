Jabalíes consiguió el triunfo más importante del año

Jabalíes de El Bolsón derrotó el fin de semana como visitante 29 a 19 a Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia por la quinta y última fecha del Torneo Regional Patagónico 2023 de rugby y, de esta manera, en la próxima edición volverá a contar con tres partidos de local y sólo dos viajes.

Era un partido tan complejo como relevante para Jabalíes. Si bien las aspiraciones a campeonar quedaron atrás antes de lo previsto, la última fecha se tornó importante de cara a la próxima edición del certamen. En el caso de ganarle a Deportivo Portugués en su cancha con punto bonus alcanzaría la tercera ubicación y evitaría un viaje en la edición del 2024.

El partido arrancó de gran manera para los bolsoneses con 15 a 0 arriba gracias a los tries de Lucas y Fenner y una conversión y penal de Ichazo. Cuando parecía que Jabalíes aguantaría su in goal en cero, llegó el try local de la mano de Suárez para irse al descanso 15 a 7.

El complemento se puso cuesta arriba para los comarcales por sufrir una amarilla y un rápido try del local. Pero para fortuna de Jabalíes, acto seguido El Kazen marcó su try e Ichazo volvió a convertir. El try de Mella para Portugués promediando el segundo tiempo ajustó el tanteador 22 a 19. Los bolsoneses necesitaban el punto bonus para quedar terceros y lo logró con el try y conversión de una de sus figuras, Ichazo.

RESULTADOS – FECHA 5

Deportivo Portugués 19 Jabalíes RC 29

Roca RC 54 Madryn RC 12

Bigornia 46 Águilas RC 16

POSICIONES FINALES

1° Bigornia 22pts

2° Roca RC 21pts

3° Deportivo Portugués 10pts

4° Jabalíes RC 10pts

5° Águilas RC 9pts

6° Madryn RC 0pto