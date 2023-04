Derrotas para los bolsoneses

Los conjuntos bolsoneses Torino y Deportivo Cristal cayeron el sábado en sus respectivos encuentros pertenecientes a la octava fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). El «Toro» cayó de visitante ante Cruz del Sur, mientras que el «Cristalero» sufrió un duro revés ante Alas Argentinas.

No fue el mejor de los sábados para los comarcales. Por un lado, Torino visitó a Cruz del Sur de Bariloche perdiendo 2 a 1; el tanto del «Toro» lo marcó Francisco Cárdenas y sufrió las expulsiones de Matías Mayorga y Pal Lucero. Mientras que Deportivo Cristal recibió un duro golpe en su casa ante el encumbrado Alas Argentinas cayendo 6 a 0; el dato de color para la visita fue que dos bolsoneses marcaron cuatro goles: Juan Jordi (2) y Facundo Grande (2). Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS

Cruz del Sur 2 Torino 1

Deportivo Cristal 0 Alas Argentinas 6

Estudiantes Unidos 6 Martín Güemes 1

Arco Iris 1 Puerto Moreno 1

Chicago 4 Luna Park 0

Lacar 3 Dina Huapi 1

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 24pts

2° Alas Argentinas 21pts

3° Cruz del Sur 16pts

4° Torino 15pts

5° Puerto Moreno 12pts

6° Arco Iris 11pts

7° Luna Park 8pts

8° Deportivo Cristal 7pts

9° Martín Güemes 7pts

10° Dina Huapi 7pts

11° Chicago 7pts

12° Lacar 3pts

PRÓXIMA FECHA

Torino vs Chicago

Martín Güemes vs Deportivo Cristal

Luna Park vs Estudiantes Unidos

Alas Argentinas vs Lácar

Puerto Moreno vs Cruz del Sur

Dina Huapi vs Arco Iris