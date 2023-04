Torino ganó y quedó a un paso de las semis

Torino de El Bolsón derrotó ayer 1 a 0 como local a Chicago por la novena fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y quedó a un paso de meterse en las semifinales. Por su parte, Deportivo Cristal se trajo un punto de la ciudad de los lagos y le escapa a la zona baja.

Vital triunfo para Torino. El conjunto del barrio Irigoyen sabía que ante Chicago lo único que le servía era la victoria y la consiguió gracias al solitario grito de Francisco Cárdenas, para de esta manera sacarle 4 unidades a Puerto Moreno cuando quedan 6 en disputa. Por su parte, el «Cristalero» se trajo un buen punto en su visita a Martín Güemes en un duelo directo para escaparle a la zona baja. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS

Torino 1 Chicago 0

Martín Güemes 0 Deportivo Cristal 0

Luna Park 0 Estudiantes Unidos 11

Dina Huapi 0 Arco Iris 2

Puerto Moreno 2 Cruz del Sur 2

Alas Argentinas 2 Lácar 1

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 27pts

2° Alas Argentinas 24pts

3° Torino 18pts

4° Cruz del Sur 17pts

5° Arco Iris 14pts

6° Puerto Moreno 13pts

7° Luna Park 8pts

8° Deportivo Cristal 8pts

9° Martín Güemes 8pts

10° Dina Huapi 7pts

11° Chicago 7pts

12° Lacar 3pts

PRÓXIMA FECHA

Arco Iris vs Cruz del Sur

Estudiantes Unidos vs Torino

Chicago vs Puerto Moreno

Lácar vs Martín Güemes

Deportivo Cristal vs Luna Park

Dina Huapi vs Alas Argentinas