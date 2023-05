El «Toro» a un paso de las semis; el «Cristalero» aseguró su permanencia

Los equipos de El Bolsón tuvieron un domingo de duelos importantes en lo que fue la décima fecha de Primera División del Torneo Apertura «Juan Carlos Cacho Herrera» de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). Torino se trajo un gran punto en su visita a Estudiantes Unidos; mientras que Deportivo Cristal ganaba y se suspendió su partido por incidentes. El domingo se enfrentan con televisación de Coop TV y Fanáticos XND. (Foto: Julieta Distasio)

Por un lado, Torino tenía una visita de riesgo ante el líder con puntaje ideal, Estudiantes Unidos. El partido arrancó a favor de los barilochenses gracias al tanto en el primer tiempo de Franco Montero aprovechando una falla defensiva. El empate llegó sobre el final tras el buen cabezazo de Francisco Cárdenas luego del centro de Juan Meli. Con este resultado, el «Toro» quedó en la cuarta ubicación con grandes chances de meterse en las semifinales, le lleva tres unidades a Puerto Moreno con una muy buena ventaja de goles a favor de los bolsoneses.

Por su parte, Deportivo Cristal recibió a Luna Park con el objetivo de cosechar una buena victoria y llegar al duelo frente a Torino sin pensar en la parte baja. Todo indicaba que el «Cristalero» se quedaba con el triunfo con los tantos de Matías Mariezcurrena y Orión Funes, pero a falta de cinco minutos el árbitro principal, Martín Ojeda, suspendió el encuentro debido a incidentes entre futbolistas y un camillero. El tribunal de disciplina resolverá el cierre del encuentro. Estos son los resultados, posiciones y última fecha:

RESULTADOS

Estudiantes Unidos 1 Torino 1

Deportivo Cristal 2 Luna Park 1 (Suspendido)

Cruz del Sur 4 Arco Iris 1

Lácar 1 Martín Güemes 1

Dina Huapi 0 Alas Argentinas 4

Puerto Moreno 4 Chicago 1

TABLA DE POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 25

2° Alas Argentinas 24

3° Cruz del Sur 20

4° Torino 19 (+10)

5° Puerto Moreno 16 (+2)

6° Arco Iris 14

7° Martín Güemes 9

8° Deportivo Cristal 8 (*)

9° Luna Park 8 (*)

10° Dina Huapi 7

11° Chicago 7

12° Lácar 4

(*) No completaron los 90 minutos del partido correspondiente a la décima fecha debido a incidentes.

ULTIMA FECHA

Torino vs Deportivo Cristal

Puerto Moreno vs Estudiantes Unidos

Alas Argentinas vs Arco Iris

Cruz del Sur vs Chicago

Luna Park vs Lácar

Martín Güemes vs Dina Huapi