La División A definió sus semifinalistas

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo un fin de semana con grandes partidos y los cruces de cuartos de final de la División A. Además, la División C disputó los últimos de la fase de grupos y el Torneo Femenino llevó adelante la fecha final. Estos fueron todos los resultados y cómo quedaron los cruces:

RESULTADOS

División A – 4tos de final:

Usina FC 2 Los Andes 1

Quemquemtreu 6 Juventud Unida 0

La Aldea 2 (4) Martín Güemes 2 (2)

Deportivo Cali 3 Arrayanes 2

División C:

Deportivo Gala 2 Mallín 2

Los Duendes 3 Tercer Tiempo 0

SK Construcciones 2 Talleres Jrs 0

Femenino:

Arrayanes 1 Las Nietas 0

El Refugio 7 Rinconada 0

Los Nogales 1 Deportivo Luján 0

Deportivo Chopp 5 Talleres 0

POSICIONES

Torneo Femenino:

1° Arrayanes 22pts

2° Las Nietas 19pts

3° El Refugio 15pts

4° Los Nogales 14pts

Fútbol Puelo 13pts

Deportivo Chopp 13pts

Talleres 4pts

Deportivo Luján 3pts

Rinconada 3pts

SEMIFINALES

División A:

Usina FC vs Deportivo Cali

Quemquemtreu vs La Aldea

Torneo Femenino:

Arrayanes vs Los Nogales

Las Nietas vs El Refugio

4TOS DE FINAL

División B:

Talleres vs Paso a Paso

Pura Murra vs Deportivo Black

Pagano FC vs Patagonia

Los Nogales B vs Más Birra FC

División C:

Los Duendes vs El Rejunte

San José vs Deportivo Gala

Los Nogales Jrs vs Deportivo Piltri

Juventud C vs Rinconada

