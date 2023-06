Afca ya tiene a sus finalistas

El Torneo Apertura de Afca de la Comarca Andina definió el domingo todos sus finalistas en cada una de las categorías tras disputadas las dos semis que quedaban pendientes: Pampa Mallín goleó a El Refugio en Primera Masculina y Frontera superó a Pampa Mallín en Primera Femenina. Atlético ya se aseguró el tercer puesto en Reserva. Estos fueron los resultados y así quedaron las finales y tercer puesto:

RESULTADOS

Pampa Mallín 5 El Refugio 0 (Primera Masculina)

Frontera 2 Pampa Mallín 1 (Primera Femenina)

FINALES

Frontera vs Pampa Mallín (5ta División)

Estudiantes vs Frontera (Reserva)

Frontera vs Unión del Sur (Primera Femenina)

Pampa Mallín vs Racing (Primera Masculina)

TERCER PUESTO

Deportivo Mandiyú vs Atlético (5ta División)

Pampa Mallín vs Racing (Primera Femenina)

Frontera vs El Refugio (Primera Masculina)

