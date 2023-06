Gran momento de Felipe Pasadore en Bolivia

El bolsonese Felipe Pasadore atraviesa un gran momento en el fútbol boliviano cosechando diez goles en lo que va del año para el Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo de Cochabamba, equipo que milita en la segunda división y es dirigido por el argentino Julio Zamora.

Tras un destacado paso por Belgrano de Córdoba, Felipe Pasadore hizo las valijas y partió a principio de año a Bolivia para sumarse a las filas del Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo hasta al menos diciembre. El delantero comarcal llegó al fútbol boliviano de la mano de Julio Zamora, histórico de Newells All Boys. «El año pasado me dirigió en Tiro Federal y en diciembre me tiró la propuesta de venir a jugar a San Antonio», contó Pasadore.

Hoy el equipo se encuentra jugando la Copa Simón Bolivar, segunda división de Bolivia, y el torneo local. Por la copa, San Antonio Bulo Bulo marcha primero en su departamento y con buenas chances de acceder a la siguiente ronda en búsqueda de ascender a la máxima categoría.

Pasadore mantiene un muy buen andar en ambos certámenes sumando ya diez tantos: 3 por la Copa Bolivar y 7 por la Liga Asociación (torneo local). En referencia a la altura sobre el nivel del mar que tienen algunas canchas de Bolivia, el bolsonese manifestó: «Los partidos por el torneo local los jugamos en Cochabamba a 2800 metros de altura y siente la altura. Los termino cansado y con la boca seca. Pero cuando jugamos en Bulo Bulo, que es llano, termino entero».

