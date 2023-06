Destacada presencia comarcal en el Patagonian Fight 2

Diez peleadores comarcales pertenecientes al Dojo Likan y a Bolsón Team se presentaron el fin de semana en evento de artes marciales Patagonian Fight 2 organizado por Yanina Delgado, coordinadora zonal de la liga Patagonian Cage, y llevado a cabo en Villa la Angostura. También hubo dos jueces comarcales dando sus fallos.

La Comarca Andina piso fuerte en el certamen de kickboxing Patagonian Fight 2 de Villa La Angostura con una gran presencia de luchadores del Dojo Likan y Bolsón Team. También estuvieron los jueces comarcales Nicolás Losada y Nicolás Blanco. Por si fuese poco, el evento contó con la disputa del cinturón de campeón patagónico en k1 hasta 75 kilos semiprofesional.

El Patagonian Fight 2 tuvo peleas de exhibición con presencia de Bolsón Team. Micaela Sabatini se enfrentó a Zaira Guerrero del equipo Agrupación Kickboxing en los 54 kilos; mientras que Thiago Aguilar se enfrentó a Emiliano Guerrero de Agrupación kickboxing en 71 kilos.

Ya en Amateur se dio un lindo cruce comarcal femenino entre Io Arzel (Bolsón Team) y Gisele Nougues (Dojo Likan) con triunfo de Gisele en fallo dividido. Yonatan Nouilcaf (Dojo Likan) cayó por abandono en el segundo round debido a una lesión de su entrenamiento. Alejo Nougues (Dojo Likan) no dio con el peso y combatió con un punto menos perdiendo en las tarjetas. Mientras que Leonel Cárdenas (Dojo Likan) no pudo luchar en modalidad MMA debido a que no se sintió bien físicamente antes de su pelea.

En lo que respecta a Bolsón Team, Asdrubal Hernández empató en un duelo muy parejo ante Emiliano Antileo. Martín Paganini arrancó el combate con un puntos menos por no dar con el peso correspondiente y cayó en las tarjetas. Luis «Rocky» Mansilla peleó con Mathias Ajhacucho en un fallo sin decisión. Por último, Cristian «Quique» Mella derrotó en fallo unánime a Joaquín Carrasco.

RESULTADOS AMATEUR

-Gisele Nougues (Dojo Likan) superó en fallo dividido a Io Arzel (Bolsón Team) en hasta 56 kilos.

-Yonatan Nouilcaf (Dojo Likan) cayó por abandono en segundo round ante Agustín Ibáñez en hasta 60 kilos.

-Alejo Nougues (Dojo Likan) perdió por fallo unánime ante Santiago Garrido en Clase B hasta 75 kilos.

-Asdrubal Hernández (Bolsón Team) empató con Emiliano Antileo en hasta 67 kilos.

-Martín Paganini (Bolsón Team) perdió por puntos ante Kevin Ramírez en hasta 87 kilos.

-Luis Mansilla (Bolsón Team) peleó con Mathias Ajhacucho en hasta 94 kilos sin decisión.

-Cristian Mella (Bolsón Team) derrotó en fallo unánime a Joaquin Carrasco en peso Libre.

Anuncio publicitario