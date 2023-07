Gran debut de Francisco Contreras en Córdoba

El bolsonese Francisco Contreras debutó el sábado en Córdoba Rugby con una victoria de su equipo como local ante San Martin por 40 a 0 por la quinta fecha del Top 10 de Córdoba. «Tengo muchas ganas de crecer deportivamente y como persona y esta es una gran oportunidad», manifestó el ex Jabalíes.

Un debut muy particular vivió «Pancho» Contreras en Córdoba Rugby, ni bien llegó al club lo mandaron a la cancha sin haber compartido un entrenamiento con el plantel. «Fue un orgullo que me hayan dejado jugar sin haber entrenado con ellos. La confianza que me transmiten me hacen sentir como en casa», destacó el bolsonese.

El ex Jabalíes de El Bolsón debutó jugando 70 minutos en Intermedia y luego sumó 20 más en Primera con la victoria final de su equipo por un contundente 40 a 0. «El partido de Intermedia estuvo bueno, muy dinámico y rápido. El de Primera lo sufrí un poco, se notaba mucho más el contacto, la velocidad de juego y competitividad», detalló.

Cabe remarcar que el comarcal llegó al club por intermedio de una beca de Rugby In Motion. «Los contacté para ver la forma de salir del país y por una cuestiones de pasaporte y calidad de videos me ofrecieron venir a Córdoba para tener más competitividad y mejorar algunos aspectos», concluyó.