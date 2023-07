Ya están los clasificados de la División ByC

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo doble fecha de la División ByC y Femenino con partidos decisivos. En la División ByC quedaron determinados los clasificados, mientras que en la rama femenina restan tres fechas. Estos fueron todos los resultados, posiciones y cruces:

RESULTADOS

División B y C:

Patagonia 1 Racing 0

La Barra 2 El Taladro 1

SK Construcciones 3 Talleres Jrs 2

Paso a Paso 1 Deportivo Piltri 0

El Fortín 3 San José 0

Inter Bolsón 3 Los Nogales B 2

El Nacional 0 Los Nogales Jrs 0

Más Birra FC 2 Deportivo Gala 1

Quilmes 1 Rinconada 0

Real Maderazo 2 Mallín 1

Tercer Tiempo 3 Pagano FC 1

Patagonia 3 Talleres Jrs 0

Los Nogales B 2 El Taladro 2

El Fortín 4 Racing 2

San José 4 SK Conrtucciones 3

Los Nogales Jrs 0 Quilmes 0

Rinconada 1 Pagano FC 0

Deportivo Piltri 2 Más Birra FC 1

El Nacional 4 Tercer Tiempo 2

Deportivo Gala 3 Inter Bolsón 3

Paso a Paso 3 Mallín 0

Real Maderazo 1 La Barra 0

División Femenina:

Las Nietas 2 Unión del Sur 1

Deportivo Chopp 2 Los Nogales 0

Patagonia 4 El Taladro 1

Deportivo Chopp 3 Talleres 2

Los Nogales 2 Las Nietas 0

Unión del Sur 4 Patagonia 1

POSICIONES DIVISION B Y C

Grupo A:

1° Patagonia 13pts

2° El Fortín 9pts

3° San José 9pts

4° Racing 6pts

5° SK Construcciones 4pts

6° Talleres Jrs 1pto

Grupo B:

1° Rinconada 9pts

2° Quilmes 9pts

3° Los Nogales Jrs 8pts

4° Tercer Tiempo 6pts

5° El Nacional 5pts

6° Pagano FC 4pts

Grupo C:

1° Deportivo Piltri 12pts

2° Real Maderazo 12pts

3° Paso a Paso 9pts

4° Más Birra FC 4pts

5° Mallín 2pts

Grupo D:

1° La Barra 10pts

2° Los Nogales B 7pts

3° Inter Bolsón 7pts

4° Deportivo Gala 5pts

5° El Taladro 2pts

POSICIONES FEMENINO

1° Unión del Sur 10pts

2° Los Nogales 10pts

3° Deportivo Chopp 7pts

4° Las Nietas 7pts

5° Talleres 6pts

6° Patagonia 3pts

7° El Taladro 0pto

CRUCES 4TOS DE FINAL DIVISION A

Quemquemtreu vs Usina FC

Deportivo Chopp vs Epuyén

Pura Química vs Independiente

Arrayanes vs Malvinas

CRUCES 4TOS DE FINAL DIVISION ByC

Patagonia vs Quilmes

Rinconada vs El Fortín

Deportivo Piltri vs Los Nogales B

La Barra vs Real Maderazo