Quedaron definidos los cruces de la Liga de Futsal

La liga de Futsal Femenina organizada por Deportes El Bolsón tuvo durante el fin de semana el cierre de la fase de grupos de Primera División, Sub16 y Sub12 con todos los cruces definidos. En Primera habrá cuartos de final, mientras que en las dos categorías menores se jugarán semifinales. Estos fueron los resultados y así quedaron los cruces:

RESULTADOS

Primera División:

Poder Femenino 3 Juventud Unida 2

Impacto Femenino 2 Por La Misma 0

Modo Fútbol 6 Unión del Sur 1

Los Nogales 3 Fanáticas XND 1

Racing 5 Arrayanes 1

Sub12:

FC Bolsón 2 Torino 2

Los Nogales 1 Unión Azul 1

Los Nietas 12 Deportivo Venus 0

FC Bolsón 7 Deportivo Luján 2

POSICIONES PRIMERA

Grupo A:

1° Impacto Femenino 18pts (Clasificada)

2° FC Bolsón 15pts (Clasificada)

3° Arrayanes 15pts (Clasificada)

4° Juventud Unida 9pts (Clasificada)

5° Deportivo Luján 7pts

6° Racing 7pts

7° Poder Femenino 7pts

8° Deportivo Granada 1pto

Grupo B:

1° Las Nietas 18pts (Clasificada)

2° Modo Fútbol 16pts (Clasificada)

3° Los Nogales 15pts (Clasificada)

4° Fanáticas XND 12pts (Clasificada)

5° Por La Misma 7pts

6° Paso a Paso 6pts

7° Unión del Sur 3pts

8° Venus 0pto

POSICIONES SUB16

1° Deportivo Estrella 13pts

2° La Reserva 12pts

3° Las Nietas 12pts

4° FC Bolsón 9pts

5° Rinconada 2pts

6° Torino 1pto

POSICIONES SUB12

1° Los Nogales 13pts

2° Torino 11pts

3° Unión Azul 11pts

4° FC Bolsón 10pts

5° Unión Verde 9pts

6° Rinconada 3pts

7° Mini Venus 3pts

4TOS DE FINAL – PRIMERA DIVISION

Juventud Unida vs Las Nietas

FC Bolsón vs Los Nogales

Arrayanes vs Modo Fútbol

Impacto Femenino vs Fanáticas XND

SEMIFINALES – SUB16

Deportivo Estrella vs FC Bolsón

La Reserva vs Las Nietas

SEMIFINALES – SUB12

Los Nogales vs FC Bolsón

Torino vs Unión Azul