Ya están los finalistas del torneo de invierno

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo un gran fin de semana de definiciones del torneo de invierno «Copa Veteranos de Malvinas» con la disputa de las semifinales y los duelos por el tercer puesto. Las finales se disputarán el próximo sábado. Estos fueron los resultados:

RESULTADOS

Semifinales – División A:

Pura Química 2 Quemquemtreu 1

Deportivo Chopp 0 (3) Arrayanes 0 (1)

Semifinales – División B:

La Barra 1 Rinconada 0

Los Nogales 0 (5) Quilmes 0 (4)

Semifinales – División Femenina:

Unión del Sur 1 Deportivo Chopp 0

Las Nietas 3 Los Nogales 0

Por 3er Puesto:

Quemquemtreu 3 Arrayanes 0 (División A)

Quilmes 1 (3) Rinconada 1 (1) (División B)

Los Nogales 3 Deportivo Chopp 1 (División Femenina)

FINALES

Pura Química vs Deportivo Chopp (División A)

La Barra vs Los Nogales B (División B)

Las Nietas vs Unión del Sur (División Femenina)