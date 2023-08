¡Habemus finalistas de futsal!

La liga de Futsal Femenina organizada por Deportes El Bolsón ya tiene a sus finalistas en las categorías Primera División, Sub16 y Sub12 tras disputarse los cruces durante el fin de semana en el gimnasio municipal «Américo Torres» de El Bolsón. Las finales y los encuentros por el tercer puesto se jugarán el sábado 19 de agosto. Estos fueron los resultados y así quedaron los cruces:

RESULTADOS – CUARTOS DE FINAL

Primera División:

Impacto Femenino 7 Fanáticas XND 6

Las Nietas 6 Juventud Unida 0

Arrayanes 6 Modo Fútbol 0

FC Bolsón 1 Los Nogales 0

RESULTADOS – SEMIFINALES

Primera División:

Las Nietas 0 (3) Impacto Femenino 0 (2)

FC Bolsón 4 Arrayanes 2

Sub16:

FC Bolsón 4 Deportivo Estrella 3

La Reserva 1 Las Nietas 0

Sub12:

Torino 3 Unión Azul 1

Los Nogales 2 FC Bolsón 0

FINALES

Las Nietas vs FC Bolsón (Primera)

La Reserva vs FC Bolsón (Sub16)

Torino vs Los Nogales (Sub12)